L'entusiasmo dei tifosi e la 'novità' indossata dagli azzurri: le emozioni del primo allenamento a Castel di Sangro | FOTOGALLERY CN24

Primo giorno a Castel di Sangro per il Napoli di Spalletti, che ha ufficialmente iniziato il secondo ritiro pre-campionato. I partenopei hanno svolto allenamento pomeridiano, sfoggiando anche nuovo materiale tecnico.Â

Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro aerobico con e senza palla, esercitazione tecnica e partita a campo ridotto.

Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas ha svolto personalizzato in palestra. Zedadka ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.