Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Simpatico siparietto nel corso dell'allenamento mattutino del Giorno 8 in Val di Sole per gli azzurri in ritiro in Trentino. Con Kvaratskhelia ha fatto cadere a terra Elmas mentre palleggiavano.

