Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Dimaro! Dopo avervi raccontato l'arrivo nella cittadina trentina del fuoriclasse georgiano insieme a Ostigard, Lobotka e Zielinski, vi mostriamo ora le immagini del suo ingresso in campo insieme agli altri big azzurri giunti a Dimaro in queste ore. Clicca su foto allegate per vedere le immagini scattate da Ciro De Luca: