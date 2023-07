Nuovo allenamento stamattina a Dimaro, nel ritiro 2023 della SSC Napoli.

Oggi Rudi Garcia ha diviso la squadra in due gruppi e il difensore brasiliano Juan Jesus ha lavorato insieme ad alcuni giovani sui cross e gli inserimenti in area di rigore. BatJuan, come lo chiamano i tifosi, si è reso protagonista di un grandissimo gol in sforbiciata, ricevendo anche l'ovazione dei tifosi.

