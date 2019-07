Insigne, ondata di tifosi per selfie e autografi col capitano: folla mai vista prima a Dimaro! [FOTO & VIDEO CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Ressa come mai prima d'ora al Villaggio di Carciato, perchè per la sessione d'autografi quest'oggi c'era Lorenzo Insigne a regalare selfies e autografi all'ondata di tifosi napoletani che hanno invaso l'esterno del campo di Dimaro per ottenere qualche secondo in compagnia del capitano e beniamino di Frattamaggiore.

Lorenzo Insigne fra i tifosi a Dimaro, foto: Ciro De Luca

Nel finale, un tifoso scavalca il cordone per un selfie con Lorenzo Insigne: riuscito nel suo intento, va via sorridente.

