Highlights Napoli-Crystal Palace 3-1: eurogol Osimhen, ancora doppietta Raspadori | VIDEO

Highlights Napoli Crystal Palace 3-1. Il Napoli chiude il ritiro ad Antalya in Turchia, dove ha affrontaro diversi test per rimettersi in forma in vista della ripresa della stagione. Intanto, è stata giocata l'amichevole Napoli-Crystal Palace 3-1 highlights video della partita giocata.

Rivivi la partita Napoli-Crystal Palace con gli highlights della partita amichevole terminata 3-1 a favore della squadra di Spalletti. A segno due volte ancora Raspadori e l'eurogol di Osimhen. Una partita divertente per i tanti tifosi sugli spalti e per i tifosi azzurri che da casa hanno potuto assistere ancora una volta ad una partita del Napoli in vista della ripresa della stagione. Nei prossimi giorni nuove amichevoli, tra cui quella del 17 al Maradona contro il Villarreal.