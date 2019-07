Ghoulam all'osteria Spleuza, dopo cena viene travolto dall'affetto dei tifosi: centinaia di selfie, esemplare! [FOTO]

Fotografie, selfie, autografi e poi ancora fotografie, selfie e autografi. Decine di scatti e sorrisi per la gioia di tifosi azzurri di tutte le età: Faouzi Ghoulam, ancora una volta, protagonista di Dimaro 2019 ed esempio di disponibilità e attenzione verso i tifosi azzurri. Chiedere ai tanti che, stasera, hanno avuto il piacere di incontrarlo, a Dimaro, all’esterno della Spleuza, locale cult del tifo azzurro in Val di Sole. Del resto, dall’inizio del ritiro, sono stati molti gli episodi che hanno visto protagonista il nostro Faouzi: sempre in positivo, sempre col sorriso. Applausi!