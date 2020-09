Napoli - Faouzi Ghoualm, terzino del Napoli, è intervenuto nel posto di Napoli-Teramo a Sky Sport: "Stiamo lavorando bene, non siamo abituati al 4-2-3-1, stiamo migliornado molto. Osimhen è un gran giocatore, si divertirà sicuramente con calciatori come Mertens, Insigne e Lozano alle sue spalle. Speriamo che ci faccia tanti gol, è molto importante il ruolo del numero 9 per i tifosi del Napoli".