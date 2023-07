Garcia lavora alla manovra offensiva: nuovo tipo di allenamento oggi a Dimaro | VIDEO

Sesto allenamento oggi qui nel ritiro SSC Napoli a Dimaro. Stamattina Rudi Garcia ha diviso la squadra in due gruppi, lavorando intensamente sulla manovra offensiva: l'allenatore francese è alla ricerca di nuove soluzioni in attacco e oggi ha disposto la squadra all'esterno dell'area di rigore, facendoli lavorare sugli scambi nello stretto e sul tiro di prima dalla distanza.

CalcioNapoli24 ha selezionato per voi una breve clip per mostrarvi questo tipo di allenamento, una sorta di anteprima rispetto a quello che vedremo in campo nella prossima stagione, quando gli attaccanti del Napoli saranno chiamati a trovare nuove soluzioni offensive quando si avventano nell'area di rigore avversaria.

