Folla oceanica a Dimaro! Record storico di presenze nel ritiro SSC Napoli in Val di Sole, dove stamattina si sono riversati migliaia di tifosi napoletani per assistere all'allenamento in diretta. Lo stadio è praticamente pieno e fuori ci sono ancora centinaia e centinaia di tifosi in attesa di entrare. Mai si era vista una folla così grande da quando il Napoli viene in ritiro a Dimaro.

Guarda il video su CalcioNapoli24.