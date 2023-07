Folla di tifosi a Castel di Sangro, tutti fuori lo stadio ad attendere il Napoli | VIDEO

Dall'esterno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, la folla di tifosi napoletani che attendono l'arrivo del Napoli per il primo allenamento di Rudi Garcia qui in ritiro in Abruzzo, dove gli azzurri saranno in ritiro fino al 12 agosto.

Oggi allenamento in vista della partita amichevole di domani contro l'Hatayspor, alle ore 18:30.