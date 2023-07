Fiorentina-Napoli, ricordate quel bambino? Ecco dove lo abbiamo beccato | VIDEO CN24

Il Napoli è arrivato a Dimaro accolto da tantissimi tifosi all'esterno dell'Hotel Rosatti. Tra i tanti supporters azzurri presenti c'era anche un bambino tifoso d'eccezione: si tratta del piccolo Antoine, che direttamente dalla Corsica è giunto in Trentino per assistere agli allenamenti della squadra di Garcia e per partecipare al Summer Training Camp dedicato ai più piccoli.



Antoine è il bambino che durante Fiorentina-Napoli della scorsa stagione era stato protagonista di uno spiacevole episodio di discriminazione, quando i tifosi viola allo stadio Franchi lo avevano costretto ad indossare la maglia del Napoli al rovescio per non mostrare quindi i colori azzurri nel loro impianto sportivo.

Dopo lo spiacevole episodio, il Napoli lo ha anche invitato a Castel Volturno per assistere da vicino ad un allenamento e salutare i propri beniamini. Oggi Antoine è a Dimaro e vedrà da vicino gli allenamenti a parteciperà al Summer Camp. Clicca su play per guardare il video: