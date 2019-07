Il nuovo acquisto del Napoli è in panchina: Eljif Elmas appena entrato in campo ha ricevuto un'ovazione dai tifosi presenti a Carciato. Sold out a Dimaro, tantissimi supporters presenti in Val di Sole per vedere l'ultima amichevole degli azzurri a Dimaro.

Clicca in allegato per visualizzare le foto a cura di Ciro De Luca