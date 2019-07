DIMARO FOLGARIDA (TN) - Settimo giorno di allenamento. Al campo comunale di Carciato non c'è stata seduta di allenamento. Infatti, il gruppo è a riposo in vista della gara di domani. Ma ad attirare l'attenzione è stato, senza dubbio, Dries Mertens, per i tifosi azzurri presenti, Ciro. Al termine della seduta si è avvicinato a chi lo acclamava ed ha firmato tanti autografi.

Clicca sulle foto per ingrandirle.