Domani evento a Castel di Sangro: cerimonia di consegna del francobollo celebrativo dello scudetto

Evento domani a Castel di Sangro: dalle ore 11 la presentazione dell'annullo filatelico dedicato dalle Poste Italiane allo scudetto vinto dal Napoli, alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Erroneamente da quanto comunicato dalla Regione Abruzzo, domani non è prevista alcuna conferenza stampa ma ci sarà soltanto l'evento che prevede la cerimonia di consegna del francobollo celebrativo.

Tutto in diretta integrale su CalcioNapoli24.

Lo scorso 13 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emesso uno speciale francobollo celebrativo dedicato alla SSC Napoli, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A (IPZS) e distribuito da Poste Italiane. Il prodotto celebra la conquista dello Scudetto 2022-2023 da parte della squadra azzurra.

Il Francobollo, appartenente alla serie tematica lo Sport, viene proposto con una tiratura di un milione e cinquecentomila esemplari in mini-fogli da dodici. La vignetta raffigura un tipico vicolo di Napoli addobbato con striscioni e bandiere della squadra partenopea ed arricchito dalla presenza di un gruppo di tifosi festanti. In alto, rispettivamente a sinistra e destra, sono riprodotti il logo della SSC Napoli e lo Scudetto tricolore. A completare il francobollo la legenda “SSC Napoli Campione d’Italia 2022-2023”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Napoli.



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il mifoglio da 12 francobolli, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, una tessera filatelica e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.

Il bozzetto è opera dell’artista Gaetano Ieluzzo.



Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato così: “Per noi è una grande soddisfazione rendere eterno il nostro terzo storico scudetto attraverso l’emissione di un francobollo. In questo momento la nostra Città è al centro dell’attenzione internazionale e noi siamo orgogliosi di essere diventati il simbolo di un vero e proprio Rinascimento napoletano attraverso un modello di sport tanto sostenibile quanto vincente”.

Soddisfatto il sottosegretario Fausta Bergamotto, con delega anche alla Filatelia: “L’emissione di questo francobollo vuole essere una testimonianza di riconoscimento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad una squadra, la SSC Napoli, che in questa stagione di Serie A 2022 – 2023 non solo è riuscita a vincere il terzo scudetto della sua storia, dominando la classifica per buona parte del Campionato, ma ha anche saputo esprimere una qualità di calcio unica nel panorama europeo, generando un entusiasmo ed un’ammirazione che ha contagiato moltissimi appassionati in tutto il mondo.

Una Squadra ed una Società che sono diventate un simbolo di eccellenza sportiva, di impegno collettivo e di legame con il territorio: un simbolo di Made in Italy, per l’appunto”.