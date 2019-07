Alcuni assenti alla seduta pomeridiana aperta alle telecamere dei media. Spicca la non presenza di Nikita Contini, portiere azzurro in forza alla Robur Siena nell'ultima stagione. Con ogni probabilità, l'estremo difnesore ha lasciato il ritiro per aggregarsi alla sua prossima squadra, la Virtus Entella. Assente alla seduta con i compagni anche Lorenzo Tonelli, orestis Karnezis e Luca Palmiero: i tre si sono allenati in solitaria in palestra.