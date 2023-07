DIRETTA VIDEO | Ritiro Napoli a Dimaro, ultimo giorno: si gioca a calcio-tennis! Osimhen in palestra, non c'è Lobotka

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale del quattordicesimo e ultimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 11 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Ritiro Dimaro Napoli, ultimo allenamento | DIRETTA VIDEO

9.45 - Si gioca a calcio tennis! 2 vs 2

9.45 - Non c'è Osimhen che si allena in palestra.

9.40 - Politano e Lobotka non prendono parte all'allenamento. Ieri lo slovacco era uscito acciaccato dall'amichevole contro la Spal.

9.38 - Foto di gruppo e poi giri di campo per cominciare.

9.35 - Terminato il lavoro in palestra, squadra in campo per l'allenamento.

9:20 - Lo staff di Garcia prepara il terreno di gioco per la seduta mattutina. Nel frattempo gli inservienti sono al lavoro per liberare la palestra e preparare la partenza della squadra.

La seduta di questa mattina è prevista per le ore 9:30. La squadra effettuerà lavoro di scarico dopo la partita amichevole di ieri sera (guarda gli highlights), dopodiché saluterà i tifosi presenti qui a Dimaro e ripartirà poi in direzione Verona, dove la squadra si imbarcherà alla volta di Napoli.