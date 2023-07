DIRETTA VIDEO | Ritiro Napoli a Castel di Sangro, primo allenamento LIVE su CalcioNapoli24

Inizia il ritiro SSC Napoli 2023 a Castel di Sangro, in Abruzzo! Oggi la squadra è arrivata all'Aqua Montis Resort di Rivisondoli, che ospiterà gli azzurri fino al prossimo 12 agosto 2023. Per questo pomeriggio è previsto il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro, come sempre allo stadio Teofilo Patini che è già pieno di tifosi napoletani.

Puoi seguire l'allenamento del Napoli in diretta video su CalcioNapoli24, sul canale 79 del digitale terrestre e sul nostro canale YouTube, con i nostri inviati Marco Lombardi, Claudio Russo, Riccardo Nicotra ed Emanuele Bernardo.

Allenamento del Napoli: segui la diretta

L'allenamento del Napoli di questo pomeriggio a Castel di Sangro inizierà alle ore 18:00. CalcioNapoli24 sarà in diretta già a partire dalle ore 17:30 circa.