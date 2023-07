DIRETTA VIDEO | Napoli a Dimaro, mattina giorno 4: arrivano i Nazionali! Ovazione per Di Lorenzo

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del sesto allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 4: allenamento mattutino | DIRETTA

A partire dalle ore 10:00, CalcioNapoli24 in diretta dallo stadio di Dimaro vi mostrerà integralmente la seduta d'allenamento degli azzurri: giornata di riprese open alle nostre telecamere, per cui saremo live con le immagini del campo sia per l'allenamento mattutino che per la seduta pomeridiana.

10.15 - Il gruppo dei cinque adesso si allena sui tiri dagli undici metri, mentre il resto della squadra prosegue il lavoro aerobico.

10.10 - Anguissa, Politano, Mario Rui, Di Lorenzo e Simeone si allenano a parte, facendo i passaggi a centrocampo. Ritmo abbastanza rilassato mentre il resto della squadra ci dà dentro in palestra.

10:05 - L'allenamento è cominciato: squadra in palestra per il risveglio muscolare. Portieri già al lavoro con il preparatore Rosalen Lopez.

9:50 - Arrivano anche Anguissa, Mario Rui, Politano e Zanoli. Tutti diretti in palestra.

9:40 - Ovazione in campo per Giovanni Di Lorenzo che entra a sorpresa questa mattina sul campo di Carciato.

9:30 - Cholito Simeone, Pierluigi Gollini e Diego Demme sono stati i primi ad arrivare al campo di Carciato per dirigersi poi in palestra.