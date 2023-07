DIRETTA VIDEO | Napoli a Dimaro, giorno 4: quasi tutti i big in campo, ovazione clamorosa per Kvaratskhelia! Manca solo Osimhen

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del sesto allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 4: allenamento pomeridiano | DIRETTA

17:47 - Entrano anche Idasiak e Turi.

17:45 - Anguissa, Di Lorenzo e Simeone in campo a fare sercizi, il resto dei giocatori in palestra a fare test atletici

17:22 - Entrano in campo tutti i big del Napoli! All'appello manca solo Osimhen. Entrambi però sono arrivati in ritiro, il kosovaro ieri sera mentre il nigeriano oggi pomeriggio è giunto all'hotel Rosatti col suo agente Roberto Calenda. Ovazione mostruosa per Khvicha Kvaratskhelia.