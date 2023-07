DIRETTA VIDEO - Giorno 2, allenamento mattutino a Dimaro: è arrivato Gollini! Lozano si allena a parte

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del terzo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 2 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Vi ricordiamo che oggi pomeriggio dalle ore 16:15 saremo in diretta video per la conferenza stampa di presentazione del nuovo DS Mauro Meluso a Dimaro.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 2: allenamento mattutino | DIRETTA

Ed ecco allora la diretta testuale e video dell'allenamento mattutino del ritiro a Dimaro-Folgarida del Napoli del Giorno 2.

10.25 - Si allena a parte Hirving Lozano: è dall'altra parte del campo con i fisioterapisti e lo staff di Garcia. Lavoro differenziato in questa prima mezz'ora di allenamento mattutina, un allenamento di tipo muscolare.

10.15 - Karim Zedadka rientra negli spogliatoi. Il resto della squadra continua il lavoro all'esterno della palestra, mentre i portieri sono agli ordini di Rosalen Lopez e svolgono un allenamento molto intenso di tipo tecnico.

10:00 - Tutta la squadra è al campo e adesso svolge un lavoro di risveglio muscolare all'esterno della palestra, sotto gli ordini dello staff di Garcia. I portieri invece si allenano a parte con il preparatore. Anche stamattina tanti tifosi qui allo stadio di Carciato.

9:30 - Al campo è arrivato Pierluigi Gollini! È la conferma definitiva che il portiere ex Atalanta resterà a Napoli anche in questa stagione.