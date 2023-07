DIRETTA VIDEO - Allenamento Napoli, sorpresa a Dimaro: è arrivato Anguissa, visite mediche per lui

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del quarto allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 2 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 2: allenamento pomeridiano | DIRETTA

17:50 - I gruppi di giocatori sono diventati tre: maglia blu, casacca gialla e casacca oro. I giocatori stanno svolgendo esercizi di possesso palla e scambi nello stretto tra i tre gruppi.

17:48 - Intanto Anguissa è in palestra e sta svolgendo le visite mediche e i test.

17:43 - Jobard, il vice di Garcia, raduna al centro del campo i giocatori e divide il gruppo in due utilizzando le pettorine gialle. Ci sono 3 porticine schierate alle due estremità delle aree di rigore.

17:35 - Attivazione muscolare per gli azzurri nel lato del campo opposto alla tribuna coperta.

17:30 - Sorpresa a Dimaro, è arrivato Anguissa! Il camerunese non era tra i giocatori impegnati con le nazionali, ma aveva avuto comunque qualche giorno di riposo extra da parte della società. In allegato le foto del suo ingresso in campo con un'ovazione.

17:27 - Entra in campo anche il neo acquisto Pierluigi Gollini!

17:20 - Entra il Chucky Lozano, ovazione per lui da parte di tutto il pubblico presente sugli spalti.