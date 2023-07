DIRETTA - Napoli in arrivo a Dimaro! Tantissimi tifosi aspettano la squadra

È tutto pronto in Val di Sole! Alle ore 19:30 circa è previsto l'arrivo della SSC Napoli a Dimaro-Folgarida, dove i giocatori del Napoli svolgeranno il ritiro estivo pre-campionato ospitati come sempre dal Trentino Alto-Adige.

Arrivo Napoli a Dimaro: segui la diretta video

Segui la diretta video su CalcioNapoli24, sul canale 79 del digitale terrestre e sul nostro canale YouTube.

18.30 - Pochi minuti fa il pullman del Napoli è partito dall'aeroporto di Verona, direzione Dimaro-Folgarida.

L'aereo del Napoli è atterrato all'aeroporto di Verona alle ore 18:00 circa ed è ripartita alle ore 18:30 alla volta di Dimaro. Il pullman del Napoli dovrebbe raggiungere il ritiro di Dimaro entro le ore 20:00.

Già tantissimi tifosi sono arrivati in mattinata e adesso si sono radunati all'esterno dell'Hotel Rosatti di Dimaro, dove la squadra è attesa nelle prossime ore.

I tifosi daranno il benvenuto ai calciatori campioni d'Italia, che oggi arrivano insieme a Rudi Garcia e al resto dello staff, in attesa di essere raggiunti anche dai giocatori impegnati in Nazionale nelle scorse settimane e ai quali è stato concesso qualche giorno di riposo in più.