Dimaro, Spalletti non lascia mai i suoi appunti: il tecnico detta le indicazioni ai suoi | FOTO CN24

DIMARO FOLGARIDA - Il giorno 4 di preparazione estiva in Trentino Alto-Adige è iniziato. La SSC Napoli ha accolto i Nazionali ed anche Giuseppe Ambrosino. Il gruppo è oramai quasi al completo: all'appello mancano solamente Koulibaly ed Osimhen. Ciò che, però, non manca praticamente mai al campo di Carciato sono gli appunti di mister Spalletti. Anche stamattina l'allenatore del Napoli sta dirigendo l'allenamento in prima persona, senza mai dimenticare le indicazioni che tiene scritte. Faldone alla mano, dunque, Spalletti guida i suoi.

