Termina anche il quinto giorno di ritiro in Val di Sole, il Napoli ha svolto una doppia seduta. Nel pomeriggio prima riscaldamento poi esercizio sulla tecnica applicata con il passaggio come obiettivo. Si è passati anche alla tattica con una partita senza avversari, un 11 vs 0 e Ancelotti ha schierato un 4-2-3-1. L'allenamento si è concluso con un esercizio incentrato sul possesso palla e la partitella finale.

Clicca in allegato la fotogallery a cura di Ciro De Luca