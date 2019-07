Dimaro 2019 - Mattina, giorno 9: Manolas day, colloquio Ancelotti-Insigne. Chiriches palleggia scalzo [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina la seduta mattutina del nono giorno di ritiro a Dimaro. Seduta di scarico per chi, ieri, ha giocato più di settanta minuti come Younes, Gaetano, Luperto, Verdi e Tutino. Allenamento per intero per coloro che da poco sono arrivati qui in Val di Sole. Spalti gremiti perché si iniziano a vedere i primi beniamini azzurri. E' stato anche il giorno di Manolas e Insigne, i due preparano la prossima stagione sotto gli ordini di Ancelotti. Il difensore greco ha ricevuto sin dall'inizio un'ovazione dei tifosi felici del suo arrivo. A fine allenamento Chiriches ha deciso di togliere scarpe e calzerotti per palleggiare a piedi nudi.

