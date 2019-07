Dimaro 2019, Giorno 17: Contini fa le valigie, Palmiero pronto a salutare. I baby Maksimovic e i documenti di Giuntoli

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Diciassettesimo giorno di lavoro al campo di Carciato per la SSC Napoli. Il ritiro estivo è oramai agli sgoccioli, mancano pochissimi giorni alla fine della preparazione in Val di Sole. Doppia seduta open, aperta alle telecamere dei media.

Dimaro 2019 SSC Napoli, diciassettesimo giorno di ritiro: la sintesi di giornata

Doppia seduta anche quest'oggi, come quasi sempre è accaduto a Dimaro Folgarida. "Tanti auguri a te", così si è aperta la mattinata di lavoro: i tifosi non hanno fatto mancare il loro calore a Davide Ancelotti, vice allenatore del club partenopeo. Per lui traguardo importante: la carta d'identità segna 30 anni.

Dopo la consueta riunione tra il mister, lo staff tecnico ed i calciatori, è iniziato il lavoro di postura ed equilibrio.

Si è rivisto in campo Orestis Karnezis, assente nei giorni scorsi e volato in Grecia per risolvere i problemi burocratici legati al suo visto. Si è visto in campo, solo seduto in panchina, Luca Palmiero, promesso sposo al Pescara di Daniele Sebastiani.

Poi ancora tanto possesso palla ed esercitazioni attacco vs difesa, prima del rientro negli spogliatoi e della fine della sessione mattutina. Ad intrattenersi sul terreno di gioco, Nikola Maksimovic: il difensore serbo si è intrattenuto con i suoi due figlioletti ed ha strappato l'applauso dei supporters presenti in tribuna. Baci ed abbracci con il papà; siparietto nel ulgimi minuti finali tra Alex Meret e proprio il baby Maksimovic che gli ha segnato un calcio di rigore.

Pomeriggio caratterizzato da tanto sole e tanto entusiasmo sugli spalti. Prima dell'inizio dell'allenamento pomeridiano, i tifosi hanno infiammato la tribuna di Carciato con cori anti-Juventus e pro Lorenzo Insigne. Il capitano partenopeo è stato uno dei più acclamati degli ultimi giorni. Protagonista Carlo Ancelotti chi si è diretto ai mercatini all'esterno dell'impianto sportivo per assaggiare i prodotti tipici.

Del tutto assente Nikita Contini: il portiere azzurro ha lasciato ufficialmente il ritiro. Lavoro in plaestra, in solitaria, per Orestis Karnezis e Luca Palmiero: i due hanno ripetuto le azioni compiute questa mattina.

Riscaldamento caratterizzato da esercitazioni aerobiche ed esercizi di allungamenti, alternati a scambi col pallone. A destare curiosità la coppia Ancelotti-Giuntoli. Il direttore sportivo dei partenopei ha mostrato dei documenti stampati al tecnico azzurro: botta e risposta tra i due, prima di riaccomodarsi in panchina.

Torello ed esercitazioni 1 vs 1, prima della partitella a campo ridotto: squadra divisa in due gruppi, bianchi contro verdi. Sugli scudi Gianluca Gaetano. A trionfare è stata la squadra verde, presa a pallonate da Lorenzo Insigne, Vlad Chiriches e Jose Maria Callejon.

Preoccupazione nel finale per Dries Mertens: l'attaccante belga è uscito dal campo con delle borse del ghiaccio alle ginocchia.

di Simone Guadagno.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©