Termina in anticipo la seduta mattuina del decimo giorno per Lorenzo Tonelli. Il difensore ha subito un colpo alla caviglia destra e si è dovuto fermare. Nonostante l'intervento dello staff medico del Napoli, il calciatore non ce l'ha fatta e ha lasciato il campo di Carciato.

