Quarto giorno di allenamenti per il Napoli a Dimaro! La squadra di Rudi Garcia si sta man mano andando a formare col rientro dei big. Ieri è stato il turno di Giovanni Simeone, oggi invece di un altro Giovanni: il capitano Di Lorenzo! Al momento del suo ingresso in campo c'è stata una ovazione fantastica. Clicca su play per guardare il video: