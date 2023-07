De Laurentiis sbotta sulla Champions: "Sai dove mi è rimasta?!" | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Siparietto nel corso della conferenza stampa di questa mattina in ritiro a Castel di Sangro, con protagonista Aurelio De Laurentiis. Perché il presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio ha parlato della Champions League:

"Bentornati campioni d'Italia, grazie Aurelio per averci regalato questo sogno, questa è la terra in cui si allenano i campioni d'Italia ed il prossimo anno vogliamo i campioni d'Europa! Penso sia giusto essere ambiziosi e non velleitari, Napoli ha dimostrato di poter e saper vincere, l'Abruzzo ha dimostrato di poter ospitare e saper ospitare una squadra come il Napoli".

Pronta la risposta di De Laurentiis sul discorso Champions League, "sbotta" rispondendo così:

"Non bisogna fare promesse da marinaio, la Champions League è tutta questione di fortuna: quel 4-0 di Napoli-Milan m'è rimasto... non posso dire dove!"

