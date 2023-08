De Laurentiis fa felici due giovani tifosi del Napoli, il gesto del presidente | VIDEO CN24

Aurelio De Laurentiis appone firme su striscioni e magliette di due bambini tifosi del Napoli che sono stati portati a bordo campo. Bellissimo gesto del patron azzurro.

Nella seduta mattutina di allenamento del Napoli a Castel di Sangro, con un bagno di tifosi che ha riempito le due curve ed i Distinti dello stadio Patini: prima attivazione atletica per la squadra di Garcia, poi partitelle a campo ridotto con gol vittoria di Diego Demme. A bordocampo il presidente De Laurentiis, Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Zedadka, Saco, Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Osimhen lavoro personalizzato in palestra.

Programma allenamenti e amichevoli ritiro Napoli Castel di Sangro

Il Napoli sarà in ritiro a Castel di Sangro dal 28 luglio all’11 agosto 2023, con quattro amichevoli da disputare contro i turchi dell’Hatayspor, gli spagnoli del Girona, i tedeschi dell’Augsburg e i ciprioti dell’Apollon Limassol. Di seguito il programma degli allenamenti che saranno anche trasmessi in diretta da CN24: