Dalla prima uscita di Kvaratskhelia ed Olivera ai tifosi in protesta contro De Laurentiis: gli scatti del primo allenamento a Dimaro [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA - Il primo allenamento della SSC Napoli a Dimaro Folgarida, in Trentino Alto-Adige, si è concluso da pochissimi minuti. Prima volta per Kvaratskhelia e Mathias Olivera. I due hanno lavorato col gruppo per tutta la durata della sessione mattutina. L'ex Getafe, solamente nel finale, si è recato in palestra. Sgambata dei partenopei che, poi, hanno lavorato con il pallone sugli scambi di prima. I portieri, invece, hanno lavrato sull'uscita di prima con i piedi e sulle prese basse da distanza ravvicinata. Prima uscita anche per Salvatore Russo, nuovo collaboratore di mister Luciano Spalletti che ha rimpiazzato Calzona. A Carciato si è visto anche il drone che ha osservato i movimenti degli azzurri dall'alto.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca