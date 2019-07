Dall'invasione a Carciato a Malcuit videomaker: tutti gli scatti dell'allenamento mattutino [FOTOGALLERY CN24]

Allenamento mattutino per la SSC Napoli al campo di Carciato in vista del primo test estivo contro il Benevento. Sugli spalti, tantissimi i tifosi accorsi in trentino per salutare i propri beniamini. L'arrivo dei senatori dello spogliatoio ha incendiato il tifo partenopeo. Questa mattina consueta partitella a campo ridotto, prime prove di 4-2-3-1 sul terreno di gioco e prime indicazione tecnico-tattiche in vista della gara di questo pomeriggio alle 17:30.

