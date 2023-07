Seduta pomeridiana piena di eventi per il Napoli a Castel di Sangro: in campo si è fermato per un acciacco fisico Diego Demme, sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis e di una marea di tifosi che ha riempito fino al sold out lo stadio Teofilo Patini.

In allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24