CN24 - È arrivato a Dimaro Victor Osimhen: attesa a Carciato

Ultime notizie ritiro SSC Napoli - È arrivato a Dimaro, Victor Osimhen: questa mattina, dopo le ore 7, l'arrivo a Verona dell'attaccante nigeriano in aereo. Poi il trasferimento al Rosatti: c'è attesa a Carciato per la punta del Napoli, arrivato stamattina alle 7.35 in aereo da Napoli con Ryanair.