"Chucky non andare via, resta!". La reazione di Lozano coi tifosi | VIDEO

"Chucky non andare via, resta!". I tifosi del Napoli invitano Hirving Lozano a restare in azzurro anche per la prossima stagione e questa è la reazione dell'attaccante messicano oggi nel ritiro di Dimaro dopo la seduta di allenamento pomeridiana. Lozano sembra avere un ottimo feeling con i tifosi del Napoli ed è uno dei calciatori più osannati fino ad ora. Lui sembra apprezzare e dalla sua reazione non sembra affatto avere intenzione di lasciare il Napoli questa estate.

