CdM - De Laurentiis carica l'ambiente e affida il Napoli a Osimhen, poi l'attacco alla Uefa

Napoli - De Laurentiis carcia l'ambiente in vista della nuova stagione e punta tutto su Osimhen: «Sarà un Napoli osimheniano. Me lo immagino col 4-2-3-1, però, Gattuso è molto creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e di come si sviluppano gli allenamenti dei calciatori che abbiamo a disposizione. Uefa? Si calendarizzano gli europei e quindi noi dobbiamo giocare tante partite rischiando crociati, menischi, mettendo a rischio le nostre società. Al tifoso importa marginalmente della Nazionale e delle coppe europee».