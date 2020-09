Castel di Sangro, giorno 9: dalla rovesciata di Lozano, al solito gol di Osimhen. Gli Arancioni vincono il mini torneo [FOTOGALLERY CN24]

Ultime calcio Napoli - Seduta pomeridiana per gli azzurri che si sono ritrovati allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il nono giorno di allenamento. Dopo il torello, che ha visto Gattuso protagonista, ecco il lavoro prima di riscaldamento senza palla e poi con la palla. Subuti dopo mini torneo tra Gialli, Arancioni e Verdi, vinto proprio dagli Arancioni con un ispirato Lozano autore di un gol in rovesciata. Nel finale Gattuso ha fatto esercitare i suoi nei tiri in porta.

Clicca sulle foto per ingrandirle.

Contini