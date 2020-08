Ultime calcio Napoli - Seduta mattutina per il Napoli a Castel di Sangro, nell'ottavo giorno di ritiro. Allo stadio Teofilo Patini ci si è ritrovati in mattinata per proseguire la prearazione. Solito torello inziziale con Gattuso protagonista. Buffetto affettuoso a Malcuit, prima dell'inizio del lavoro aerobico. Provato ancora il 4-2-3-1 nell'esercitazione tattica, prima della corsa, quanta corsa. Rivivi la seduta negli scatti di CalcioNapoli24.

Clicca sulle foto per ingrandirle.

Ghoulam-Gaetano