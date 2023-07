La partitella finisce ai calci di rigore: parata decisiva di Gollini! Ecco la serie completa | VIDEO

È finita ai calci di rigore la partitella tra la squadra blu e la squadra fucsia che erano arrivate in finale nel triangolare di questo pomeriggio a Dimaro, dove Rudi Garcia ha diviso i giocatori in tre squadre e li ha fatti sfidare in una serie di partitelle.

Dopo il risultato di 1-1, le due squadre si sono date battaglia ai calci di rigore e alla fine è stata la squadra blu a vincere la serie. Guarda il video dei calci di rigore su CalcioNapoli24.

Squadra fucsia : Ostigard, Mario Rui, Zerbin, Raspadori, Elmas, Zanoli, Anguissa, Contini.

: Ostigard, Mario Rui, Zerbin, Raspadori, Elmas, Zanoli, Anguissa, Contini. Squadra blu: Osimhen, Rrahmani, Zielinski, Di Lorenzo, Obaretin, Demme, Politano, Gollini.

Ecco la serie di rigori: