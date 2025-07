Notizie Napoli - Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera sono scesi in campo questa mattina a Dimaro per la seduta mattuttina. Per quanto concerne il difensore centrale azzurro, si è trattato della sua prima volta sul terreno di gioco di Carciato, o quantomeno sulla pista d'atletica, visto che si è limitato a svolgere delle terapie e dei giri di campo. Olivera ha invece svolto un po' di lavoro aerobico insieme al gruppetto formato da Obaretin, Vergara, Coli Saco e Sgarbi.