Biglietti Napoli-Spal in vendita! Prezzi e come comprare i tagliandi della seconda amichevole degli azzurri a Dimaro | FOTO

Biglietti Napoli Spal amichevole, sono in vendita in queste ore i biglietti dell'amichevole del Napoli a Dimaro contro la Spal. La seconda uscita pre campionato per gli azzurri che affronteranno lunedì 24 luglio 2023 ore 18:00 gli avversari per mettere benzina nelle gambe.

Biglietti Napoli Spal Amichevole

Biglietti Napoli Spal amichevole: prezzi e come comprarli

Napoli - 24 luglio 2023 ore 18:00 amichevole Napoli Spal, biglietti in vendita in queste ore per la seconda uscita a Dimaro Folgarida per il ritiro precampionato degli azzurri. Per il dodicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane), la località di Dimaro Folgarida ospiterà il ritiro precampionato della SSC Napoli, Campione d’Italia in carica.

In uscita ora i biglietti Napoli Spal che sono in vendita su liveticket.it, questi i prezzi posti per la partita:

Tribuna Coperta 22 €

Curva Carciato 16,50 €

Curva Meledrio 16,50 €

Notizie e avvisi per i tifosi sui biglietti Napoli Spal: