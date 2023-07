Amichevole Napoli-Anaune, biglietti in vendita: prezzi e dettagli, ci saranno due curve! | FOTO

Amichevole Napoli-Anaune, sono in vendita i prezzi per i biglietti per assistere alla prima amichevole stagionale dei campioni d'Italia nel ritiro di Dimaro Folgarida. Gli azzurri guidato da Rudi Garcia sfidano nuovamente l'Anaune nella prima uscita stagionale. L'anno scorso la gara terminò 10-0 con un super esordio di Kvaratskhelia. In attesa di capire come andrà quest'anno, sono già stati ufficializzati i prezzi per l'amichevole: 22.00€ la tribuna coperta, 16.50€ le due curve. Proprio in merito alle curve, c'è una novità: l'introduzione delle postazioni nella cosiddetta "Curva Meledrio", a sinistra del terreno di gioco mettendosi spalle alla tribuna. Clicca su foto allegate per vedere la schermata di Live Ticket, portale da cui è possibile acquistare i biglietti: