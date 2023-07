ADL agitato a telefono, tensione per l’ingresso allo stadio di tanti altri tifosi | VIDEO

Attimi di tensione a Castel di Sangro per l'ingresso in campo di ulteriori tifosi allo stadio Patini. Questo pomeriggio infatti lo stadio è sold out, e dopo pochi minuti dall'inizio dell'allenamento i cancelli dello stadio stati chiusi.

All'esterno della Curva Sud si è creata un'enorme folla di tifosi che chiedevano di poter entrare nonostante i posti fossero tutti esauriti. Dopo svariati minuti i cancelli sono stati riaperti e questa fiumana di tifosi è stata fatta accomodare alla base della Curva Sud, pur non essendoci posto a sedere per tutti.

Nel frattempo il presidente De Laurentiis era a telefono in compagnia del sindaco di Castel di Sangro e anche il responsabile della sicurezza del Napoli, verosimilmente per cercare di risolvere questa situazione poco piacevole. Clicca su play per guardare il video: