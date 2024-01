Zola ricorda il suo tentato sequestro: "Ho voluto vedere negli occhi l’uomo che doveva rapirmi"

Ne parla a fatica. Sono passati trent’anni, eppure quando domenica Gianfranco Zola si è trovato di fronte Fabrizio Maiello l’emozione è stata forte. Quella volta era un tentato sequestro, lui latitante che voleva rapire il calciatore e chiedere poi un riscatto al suo club, il Parma. Zola ne parla al Corriere della Sera:

Gianfranco Zola

Zola ricorda il suo tentato sequestro

«Volevo sentire la sua genuinità», spiega Zola. Si sono ritrovati domenica prima di Cagliari-Bologna, nel cortile della casa-famiglia Emmaus, vicino all’aeroporto di Elmas.

Zola, perché ha deciso di incontrare l’uomo che voleva sequestrarla?

«Avevo bisogno di guardarlo negli occhi. Dovevo vederlo, ascoltare la sua verità. All’inizio è stato un po’ strano, c’era un po’ di imbarazzo. Ci siamo stretti la mano, abbiamo parlato tanto. Lui ha pianto per tutto il tempo. Ho capito che di fronte a me c’era una persona che aveva sofferto e voleva rimettersi in pace con sé stesso. Mi ha colpito molto».

Ci dice di cosa avete parlato?

«Mi ha raccontato la sua storia. Ha aiutato una persona in carcere, si è dato da fare. Mi ha stupito anche il suo modo di palleggiare col pallone per ore in uno spazio stretto. Vedermi gli ha permesso di chiudere un cerchio».

Cosa si ricorda del giorno del tentato sequestro?

«Ero in giro con mia moglie, a Parma. Avevo notato che una macchina ci stava seguendo da un po’, ma non ci avevo dato peso. Dovevo fare benzina, ci fermiamo al distributore e vedo che anche l’auto dietro di noi si ferma. Ho pensato volessero chiedermi un autografo e fossero titubanti, indecisi. Allora mi sono avvicinato e gli ho detto: “Ciao ragazzi, posso fare qualcosa? Vi posso aiutare?”. Fabrizio Maiello è venuto verso di me, poi si è fermato e ha tirato fuori la sua carta d’identità, che gli ho firmato. Solo dopo ho saputo come, da tempo, stessero progettando il sequestro».

Non ha visto che Maiello aveva in mano una pistola?

«No, assolutamente. L’aveva nascosta bene, dietro la schiena. Non mi sono accorto di nulla».

Quando ha capito cosa stava realmente succedendo quel giorno?

«L’ho appreso dai giornali, anni dopo, quando Fabrizio è stato arrestato».

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli