Zola: "Napoli-Milan? Due nomi saranno senz'altro l'ago della bilancia"

Calcio Napoli - Gianfranco Zola ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

A proposito di estro, nello stadio di Maradona si sfideranno Leao e Kvaratskhelia.

«Saranno senz’altro l’ago della bilancia con i loro strappi, gli unici in grado di generare quel lampo per cambiare la partita. Li trovo molto simili, con la differenza che Rafa è più bravo in campo aperto e il georgiano invece se la sa cavare bene anche nello stretto. Un tridente con entrambi sarebbe da sogno».

Cosa deve fare un allenatore come Garcia per riprendersi il Napoli?

«Mantenere l’equilibrio interiore e non è per niente facile. Rudi però è un professionista esperto, sa bene che situazioni simili fanno parte del mestiere. L’allenatore purtroppo è sempre un po’ più solo, rispetto ad altre figure».