Zola: "Il Napoli di Spalletti è stato per settimane di una bellezza spaventosa. Rinnovo Insigne? Ho un mio pensiero"

Napoli calcio - Gianfranco Zola ha rilasciato una intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Partiamo da Mardona

"L’unico a mettere d’accordo chiunque. Con la numero 10 e con il sinistro, disegnava capolavori mai più visti. Non riesco a raccontare quante volte io - in una giornata - mi fermi a riflettere su Diego, che mi ha segnato. Mi manca, non accetto che non ci sia più ma siamo impotenti e dobbiamo solo piegarci a quello che ha deciso il destino. Però è stato il più grande di tutti, senza discussione".

Ma è una serie A che attrae.

"Per settimane, il Napoli di Spalletti è stato di una bellezza spaventosa, sembrava quasi invincibile. Aveva tutto quello che si può chiedere ad una squadra. E poi anche l’Atalanta o il Milan. Ma nulla è per sempre ed inconvenienti ne hanno avuti tutti. Adesso è il momento dell’Inter, non subisce gol e ne segna quanti gliene servono o in abbondanza. Ha trovato uno splendido Calhanoglu e pure Dumfries, per dire, fa sentire la propria voce".

Consiglio a Insigne.

"Non è da me. Mi auguro che continui ad esser protagonista del Napoli, ma nel merito di una vicenda personale non si può entrare".