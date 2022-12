Ziliani: "Perdono solo con la Juve e lottano contro i suoi competitori: lo strano caso di Atalanta e Sassuolo"

Deboli con l'amica Juventus e forti contro le rivali dei bianconeri. Paolo Ziliani sul fatto quotidiano analizza il rendimento diverso tenuto da Atalanta e Sassuolo, due club amici della vecchia Signora, nelle sfide contro i bianconeri e le loro rivali per la zona Champions e scudetto:

"Nelle prime 11 sfide, da gennaio 2012 a dicembre 2016, l’Atalanta perde 11 volte, il che significa sempre. Seguono poi altre 7 partite, fino al luglio 2020, in cui l’Atalanta perde altre due volte e cinque volte pareggia. Bilancio finale dei 18 incontri: vittorie Juventus 13, pareggi 5, vittorie Atalanta 0. Punti Juventus 44, punti Atalanta 5. Impressionante? Come detto, si tratta di puro caso, di una stramba combinazione. Resi ancor più evidenti dal confronto col rendimento che l’Atalanta ha avuto contro i competitori della Juve in queste nove trionfali stagioni: e cioè il Napoli 4 volte secondo, la Roma 3, il Milan e l’Inter una volta. Siete pronti? Contro il Napoli, l’Atalanta di cui la Juve ha fatto strame ha vinto 7 volte, pareggiato 5 e perso 7; è cioè in perfetta parità, 25 punti conquistati come 25 ne ha conquistati il Napoli.

E sempre se per caso vi venisse voglia di controllare, per curiosità, il comportamento di un altro “club amico” di Madama, il Sassuolo, e vi capitasse di notare che nelle 14 sfide giocate contro la Juventus il suo score sia stato di 10 sconfitte, 3 pareggi e 1 vittoria, per 6 punti conquistati contro i 33 lasciati alla Juventus, mentre contro l’Inter lo score è stato di 7 vittorie del Sassuolo, 2 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 23 punti conquistati dal “club amico” della Juve contro i 17 lasciati all’Inter, non pensate male: come disse La Rochefoucauld, il caso e gli umori governano il mondo. E soprattutto il calcio”