Ziliani difende De Laurentiis: "Ci indigniamo per il suo caz**te? Allora il calcio italiano deve vergognarsi per gli scandali"

Napoli - Il noto giornalista Paolo Ziliani si sfoga sul Fatto Quotidiano riguardo il comunicato del Napoli su Kvaratskhelia e per il caso che è stato montato per il linguaggio usato dalla SSC Napoli con quel 'cazzate'. Queste le dichiarazioni del giornalista che difende De Laurentiis e attacca il sistema calcio italiano:

"Tutti a indignarsi e a strapparsi le vesti per l’inusuale, brusco tono, in particolare per il ricorso al termine – pur debitamente virgolettato – “cazzate”.

Alzi la mano chi non ha mai usato, parlando o anche scrivendo, il termine “cazzata” in vita sua. È così scandaloso che il Napoli la riporti, oltretutto virgolettata, in un suo comunicato che grazie a ciò risulta al 100% efficace? Sono questi gli scandali di cui il calcio italiano ha da vergognarsi?

Per capirci meglio. Gabriele Gravina dopo il patteggiamento Figc-juventus (30-5-2023): “È un bel giorno per il calcio italiano. Soluzione auspicata e condivisa, è stato salvaguardato lo straordinario brand di un club come la Juventus”. Luigi De Siervo, sull’asta diritti-tv (4-92023): “Non accettiamo offerte al ribasso, il campionato italiano è il più bello e il più trasparente d’Europa”. Ora: confrontate le suddette dichiarazioni con il comunicato del Napoli e decidete quali sono le “cazzate” di cui sarebbe il caso di vergognarsi. Poi ne riparliamo. Anche con l’esercito dei Bacchettoni".