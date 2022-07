Zielinski-West Ham, Repubblica: inglesi disposti a spendere 40 milioni! Contratto pronto, manca il sì di Piotr

Calciomercato Napoli le ultimissime. Mentre il club azzurro continua a lavorare su Giacomo Raspadori come jolly offensivo e limare l'eccessivo costo dato dal Sassuolo al giocatore della Nazionale (30 milioni di euro), arrivano aggiornamento sul fronte Piotr Zielinski in Premier League. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica il West Ham fa sul serio per Zielinski ed è disposto a toccare quota 40 milioni con i bonus. Manca il sì del polacco, che sta riflettendo sull’ultima proposta presentata dai londinesi: 6 milioni a stagione per quattro anni.